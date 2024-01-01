AMBIENTE & POLITICA

Torino capitale dell'inquinamento: prima in Italia e settima in Europa

Uno studio cinese piazza il capoluogo piemontese sul podio per emissioni di Co2. Ma è anche tra le città con livelli più elevati di PM10, PM2,5 e NO₂. E sulla gestione dell'emergenza ambientale Piemonte Lombardia e Veneto ricorrono contro il governo

Mosca è la città più inquinante d’Europa, ma in Italia il primato spetta a Torino, che riversa ogni anno in atmosfera 23 milioni di tonnellate di CO₂ equivalenti. Lo certifica lo studio della Sun Yat-sen University di Guangzhou, rilanciato dagli analisti di Ener2Crowd, piattaforma leader negli investimenti ESG, della Sun Yat-sen University di Guangzhou, Cina, rilanciata dalla piattaforma di investimenti ESG Ener2Crowd, che ha analizzato 167 città nel mondo. La città piemontese si posiziona così al settimo posto europeo e al 52° mondiale, davanti a metropoli come Amburgo, Rotterdam e Varsavia, mentre a livello continentale Mosca precede Istanbul, San Pietroburgo, Francoforte, Atene e Berlino.

Non è solo questione di quantità di gas serra: Torino è anche tra le città più inquinate d’Italia, con livelli di PM10, PM2,5 e NO₂ che la pongono appena dietro Milano e davanti a Monza. Ma il fenomeno riguarda più in generale il Piemonte, a partire dalla cintura metropolitana torinese fino ad Alessandria e Asti, confermando come l’inquinamento sia una questione che attraversa l’intero territorio regionale. Sul podio, Milano guida con 88,5 su 100, seguita da Torino con 87,9 e Monza con 84,6. Subito dopo, tra le prime dieci, troviamo Como, Padova, Alessandria, Cremona, Vicenza, Lodi e Modena; e poi Asti, Bergamo, Piacenza, Verona e Andria, davanti a Roma. Firenze, Trento, Bolzano e Genova chiudono la graduatoria delle città più critiche.

Le alte temperature che hanno colpito il nord Italia negli ultimi giorni, ben oltre la media stagionale, sono in parte effetto di questa situazione, ma non sono un’anomalia: sono il risultato diretto di emissioni e inquinamento urbano. Le città italiane più a rischio per il caldo estremo includono Torino, Milano, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Un segnale di allarme che intreccia salute pubblica, ambiente e gestione urbana.

La situazione del Piemonte assume contorni politici. La Regione, insieme a Lombardia e Veneto, ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge nazionale sulla qualità dell’aria, contestando che lo Stato lasci alle Regioni la responsabilità delle misure antismog senza fornire risorse aggiuntive. Nel frattempo, il Piemonte sta lavorando a un nuovo piano regionale per la qualità dell’aria: l’obiettivo è scongiurare il blocco dei diesel Euro 5 previsto inizialmente per ottobre. Il piano prevede strumenti alternativi, come incentivi ai biocarburanti, per mantenere in circolazione le circa 300mila vetture Euro 5 attualmente sul territorio, quasi la metà concentrate nella città di Torino.

L’insieme dei dati scientifici e delle scelte politiche restituisce un quadro netto: Torino e il Piemonte si trovano a gestire un’emergenza strutturale, in cui le responsabilità ambientali della città capoluogo si intrecciano con quelle di un intero territorio regionale. Le decisioni dei prossimi mesi sul piano aria determineranno se il Piemonte riuscirà a ridurre le emissioni senza bloccare la mobilità, o se continuerà a farsi carico da sola dei rischi legati al clima e all’inquinamento, in attesa di interventi più incisivi a livello nazionale.