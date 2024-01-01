Sappe, sequestro di droga e denaro nel carcere Cutugno

Una perquisizione interna alle celle della Casa circondariale Lorusso Cutugno di Torino ha portato al sequestro di droga, un telefono cellulare con caricabatteria e banconote. Lo rende noto il sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). "Nonostante il piano ferie e la cronica carenza di personale, la polizia penitenziaria riesce costantemente a garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari", commenta Vicente Santilli, segretario del Sappe. Donato Capece, segretario generale del Sappe, torna a sottolineare le criticità detentive connesse all'alto numero di presenze di tossicodipendenti tra di detenuti: "Noi con il metadone non risolviamo il problema, ma dobbiamo portare questi ragazzi nelle comunità terapeutiche, anche perché ci costano di meno. Un detenuto in carcere costa mediamente 200 euro mentre in una comunità terapeutica da 50 a 80 euro. Così non solo risparmiamo, ma tra quelle persone qualcuno riusciamo a salvarlo e quando ci riusciamo non abbiamo salvato solo i ragazzi ma anche le famiglie, perché la tossicodipendenza non è un problema legato solo ai ragazzi ma è un problema di tutte le famiglie".