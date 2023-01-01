ECONOMIA DOMESTICA

Multe, stangata da 2 miliardi. Solo a Torino 62 milioni

Nel 2024 un conto salato soprattutto per le famiglie italiane che hanno pagato il 92% delle sanzioni. Ogni torinese ha versato 73 euro. Tra le città ad aver incassato di più ci sono Milano e Roma. In Piemonte tra le sorprese c'è Asti che si piazza al 19esimo posto

Multa mia quanto mi costi. Per le famiglie italiane il 2024 è stato un anno nero. Un vero e proprio salasso che è costato ai cittadini oltre 2 miliardi di euro, segnando un aumento di circa 200 milioni rispetto alla spesa del 2023. Un balzello che non ha risparmiato i torinesi. Torino sfiora infatti il podio nella classifica degli enti che hanno incassato di più, registrando un notevole aumento rispetto all’anno precedente. Ma in questa speciale, e nefasta, top 30 c’è anche, a sorpresa, un altro ente piemontese. A scattare questa fotografia è stato il Centro Studi Enti Locali sulla base dei dati forniti da Mef e Istat.

Il 2024 nero degli italiani

Si guadagna poco e si spende tanto. A svuotare le tasche degli italiani non è solo l’aumento dei prezzi dovuto a guerre e dazi, ma anche il Codice della strada. Nel 2024 infatti sono stati versati ben 2.181.820.700 di euro di sanzioni, di questi quasi il 92% li hanno pagati le famiglie italiane (2.001.434.263 di euro). Una batosta non da poco se si considera che rispetto all’anno precedente vi è stato un aumento di ben 200 milioni di euro.

A guidare la speciale classifica degli enti che incassano di più c’è il Comune di Milano che con i suoi 204.577.099 di euro vince per distacco su tutti gli altri enti italiani (oltre 431,7 milioni di euro nel triennio ancora in corso 2023-2025). E, si sa, i milanesi amano strafare e così si aggiudicano anche il terzo gradino del podio dove si piazza la Città Metropolitana di Milano che ha incassato nel 2024 ben 70.154.936 milioni di euro. In mezzo, al secondo posto, c’è il Comune di Roma che ha incassato 168.906.663 di euro. Torino guarda il podio dal gradino di legno e si piazza al quarto posto.

Torino pro-capite

Il dato generale è quello che salta all’occhio: il Comune di Torino nel 2024 ha incassato dalle multe ben 62.713.684 milioni di euro. Una cifra considerevole se si considera anche che rispetto all’anno precedente vi è stato un aumento di ben 6.889.886 milioni di euro (nel 2023 le multe avevano avuto un peso sul bilancio comunale di 55.823.798 euro).

Se però si vanno a scorporare i dati si scopre che Torino non è solamente la città con il dato pro-capite per sanzioni più alto del Piemonte, ma ha anche il dato più alto rispetto a Roma. Ogni torinese nel 2024 ha, virtualmente, pagato oltre 73 euro di multe. A Milano questi sono 149 euro, mentre nella capitale sono 61.

Calcolatrice alla mano però dall’analisi del Centro Studi Enti Locali si scopre, a sorpresa, che però nella speciale classifica degli incassi pro-capite si piazza al primo posto Colle Santa Lucia, un piccolo borgo delle Dolomiti che conta 300 abitanti che l’anno scorso ha incassato dalle multe 745.000 euro, ovvero 2.154 euro ad abitante.

La sorpresa Asti

Dicevamo all’inizio che nella speciale, e nefasta, top 30 degli enti che hanno incassato di più dalle multe c’è anche un altro ente piemontese. Si tratta dell’amministrazione provinciale di Asti che nel triennio 2023/2025 ha incassato 22.537.459 euro, di cui 12.190.132 nel 2024. Dietro di questa, tra gli altri, i Comuni di Catania e Bari e la Città Metropolitana di Firenze.

E come sono messe le altre province piemontesi? Prima di tutto il dato regionale ci dice che in Piemonte nel 2024 sono stati incassati ben 195.251.933 euro di multe, per una spesa pro-capite di poco meno di 46 euro a piemontese. Dopo la Città metropolitana di Torino (124.381.388 euro) la provincia con l’incasso maggiore, come detto, è Asti, poi ci sono Cuneo (16.939.118), Alessandria (13.821.647), Novara (8.109.455), Vercelli (5.956.425), il Vco (3.211.876) e Biella (2.220.157).