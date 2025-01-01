RETROSCENA

Giunta Cirio, Chiarelli all'angolo tra quota rosa e quota Novara

L'assessora alla Cultura è sempre più traballante all'interno del partito e della giunta: il novarese Godio è in pole per sostituirla, ma se anche la sottosegretaria Porchietto dovesse lasciare si aprirebbe la questione femminile. Il governatore in attesa di FdI

La stagione estiva si avvia alla conclusione, e con essa anche le vacanze dei politici. Così, dalle parti del Grattacielo Piemonte, iniziano i movimenti in vista dell’autunno. E al centro c’è sempre lei, l’assessore alla Cultura – in quota Fratelli d’Italia – Marina Chiarelli, che dopo aver perso le deleghe allo sport e al turismo in favore del collega di partito Paolo Bongioanni, rischia di essere estromessa definitivamente dalla giunta guidata da Alberto Cirio. Isolata all’interno di FdI, in rotta con i colleghi assessori, ben pochi (per non dire nessuno) rimpiangerebbero la sua dipartita, e il sostituto è già pronto. Tuttavia ci sono un po’ di fattori da considerare, e l’assessora novarese – su cui pende anche un procedimento per irregolarità nel finanziamento elettorale – è tutt’altro che spacciata.

All’angolino

Chiarelli è ormai un corpo estraneo all’interno del partito e della giunta: il segretario regionale di FdI Fabrizio Comba non le perdona lo “scippo” del suo storico collaboratore Francesco Ciao (poi pentito e rentrato nei ranghi), mentre gli altri assessori del suo partito – Bongioanni e il “sindaco della sanità” Federico Riboldi su tutti – ha raffreddato i rapporti. Un risentimento ampiamente ricambiato, tanto da minacciare il voto contrario sui nuovi bandi per le strutture ricettive piemontesi presentato dall’ “usurpatore” Bongioanni, con il rischio di provocare una crisi di giunta. Per questi motivi non sono in pochi a volersene disfare.

Un altro che sta lavorando per l’esautorazione della Chiarelli è sicuramente il senatore novarese Gaetano Nastri, suo padrino politico con cui ha tagliato i ponti qualche mese fa, stufo del suo atteggiamento indisponente, per nulla incline a seguire le direttive del partito. Il modo più semplice sarebbe votare a favore della sua decadenza da consigliera, qualora l’inchiesta sul finanziamento irregolare dovesse avere degli sviluppi. Ipotesi tutt’altro che scontata, visto che si tratta di cifre trascurabili e l’archiviazione è dietro l’angolo.

A quel punto servirebbe una richiesta esplicita da parte del partito, come già accaduto per la redistribuzione delle deleghe, cui lei ha fatto buon viso a cattivo gioco. Ma in questo la posta in gioco è decisamente più alta, con lei che verrebbe completamente sbattuta fuori dalla giunta. Il presidente Cirio non si opporrebbe di fronte a una richiesta simile – derubricandola come legittima decisione del partito di maggioranza relativa – ma lei a quel punto resterebbe consigliera, e potrebbe cannoneggiare la maggioranza dai banchi del gruppo misto, andando a formare un contenitore per altri scontenti nel corso della legislatura. Un potenziale fattore d’instabilità che il governatore preferirebbe evitare.

La quota Novara

In ogni caso il sostituto sarebbe già pronto, ed è quello più naturale: Gianluca Godio, anche lui di Fratelli d’Italia e anche lui novarese, è entrato in Consiglio Regionale proprio in virtù della nomina ad assessore della Chiarelli, dopo essere risultato il primo dei non eletti. Novara è infatti la provincia dove FdI ha raccolto la più alta percentuale di consensi alle ultime regionali, nonché una delle roccaforti meloniane a livello nazionale, e lasciarla senza assessori a rappresentarla sarebbe impensabile. Cirio questo lo sa bene e ne terrà sicuramente conto.

E la quota rosa

C’è però una variabile che potrebbe rovinare i piani, ed è la sottosegretaria Claudia Porchietto. I rumors indicano che la “prezzemolina” di Forza Italia potrebbe fare le valigie dal Grattacielo Piemonte e trasferirsi a Roma, dove ad attenderla ci sarebbe un incarico nel sottogoverno. Un’eventualità che non dispiacerebbe al resto della giunta, che non vede di buon occhio le sue “invasioni di campo”, ma che complicherebbe la sostituzione della Chiarelli con Godio: in un colpo solo le donne in giunta passerebbero da tre (già pochine per gli standard nazionali) a una, con la sola Elena Chiorino in rappresentanza del genere femminile.

Femministe e progressisti in generale sono già pronti a gridare allo scandalo, e il moderatissimo Cirio non ha nessuna voglia di passare per un custode del patriarcato. Quindi per un’eterogenesi dei fini si realizzerebbe un particolare caso di solidarietà femminile, con la dipartita della Porchietto a salvare la poltrona della Chiarelli. Ma anche questa è solo un’ipotesi, in un autunno che non è ancora cominciato ma che preannuncia grandi movimenti dalle parti del Grattacielo.