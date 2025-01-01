Violento temporale a Torino, danni ad auto parcheggiate

Un violento temporale si abbattuto questo pomeriggio su Torino, dove è in corso l'allerta gialla per le possibili precipitazioni. La pioggia, che non si è protratta a lungo, ha provocato la caduta di alcuni rami dagli alberi, causando lievi danni alle auto parcheggiate. Nessuna persona però è stata coinvolta. che Le aree più colpite sono state quelle a nord e a sud della città, dove i Vigili Urbani segnalano qualche sottopasso allagato e sono intervenuti per ripristinare alcuni tombini. I rami sono caduti a nord, in corso Molise e in via Botticelli, e nella centrale via Cavour.