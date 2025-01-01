POLITICA & SANITÀ

Hanno contestato l'assessore, l'Asl "processa" i dipendenti

Procedura disciplinare per alcuni operatori che avevano partecipato al flash mob della Cgil contro la chiusura del punto nascita di Borgosesia. Il 28 luglio Riboldi contestato da amministratori e cittadini. Durissima reazione del sindacato

Davanti al consiglio di disciplina dell’Asl per aver partecipato alla manifestazione contro la chiusura del punto nascite e, in quell’occasione, essersi espressi in maniera che potrebbe intaccare l’immagine dell’azienda. E magari anche quella dell’assessore regionale Federico Riboldi.

Già, perché i fatti di cui sarebbero chiamati a rispondere alcuni dipendenti dell’Asl di Vercelli risalgono allo scorso 28 luglio quando a Borgosesia, in concomitanza con l’incontro in municipio con Riboldi, andò in scena una manifestazione di protesta contro la decisione annunciata dallo stesso assessore di chiudere il punto nascite. Una decisione motivata dal rispetto della legge che prevede una soglia minima di 500 parti l’anno per il mantenimento, con tutti i margini di sicurezza, delle sale parto.

Una legge che, tuttavia, la Regione Piemonte fino ad ora ha scelto di osservare soltanto per il presidio sanitario vercellese e non per gli altri quattro, tra i quali anche quello di Casale Monferrato, città di cui l’assessore di Fratelli d’Italia è stato sindaco fino alla sue elezione a Palazzo Lascaris con successiva nomina alla guida della sanità nella giunta di Alberto Cirio.

Una decisione, quella con cui si sopprime il punto nascite di Borgosesia, fortemente contestata dagli amministratori locali, così come dai cittadini che erano scesi in piazza. E tra loro anche alcuni dipendenti dell’Asl diretta da Marco Ricci, dalla quale sarebbero partite le procedure disciplinari con le convocazioni. Immediate le durissime reazioni della Cgil che reclama il diritto dei lavoratori a manifestare.

È stata davvero una scelta autonoma dell’Asl, oppure nella decisione ha pesato la presenza, quel giorno, di Riboldi nella cittadina del Vercellese, come qualcuno sospetta? In ogni caso, la vicenda apre un nuovo fronte di tensione tra i vertici della sanità e i sindacati, aggravato dal fatto che le proteste sono dirette proprio contro l’assessore che più volte ha invitato a mantenere rapporti armoniosi con i rappresentanti dei lavoratori. Lo farà anche stavolta, cercando di stemperare i toni, o la protesta rischia di sfociare in procedimenti disciplinari contro alcuni dipendenti dell’Asl?