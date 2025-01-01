Piantagione di cannabis nella serra di casa, arrestata

Coltivava nella serra del giardino della sua casa di Ala di Stura (Torino) una piccola piantagione di cannabis sativa: una donna di 55 anni è stata arrestata dalla guardia di finanza del comando provinciale di Torino, accusata di coltivazione e detenzione per la cessione a terzi di sostanze stupefacenti. I militari sono arrivati a lei dopo un'indagine scaturita da alcuni sospetti. Nella perquisizione domiciliare hanno trovato due chili di marijuana già essiccata e confezionata, piccole quantità di cocaina e hashish e, nella serra, 22 piante di cannabis sativa e circa 300 grammi di semi della stessa pianta. C'erano anche un bilancino e materiale per la macinazione. Sono stati anche sequestrati 700 euro, ritenuti provento dell'attività illecita. L'arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Ivrea e la donna è stata messa agli arresti domiciliari.