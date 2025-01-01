Botte in strada per rubare telefono e portafoglio, 2 arresti

Due giovani di 26 e 28 anni, residenti a Cuneo, sono stati arrestati per rapina dai carabinieri che indagavano sull'aggressione subita da un uomo a Bra (Cuneo) il 10 agosto scorso. La vittima era stata assalita in via Trento e Trieste, nel centro cittadino, mentre saliva sulla sua auto parcheggiata. Dopo averlo colpito con pugni in varie parti del corpo, due uomini lo avevano derubato del portafogli e dello smartphone. L'aggredito, raggiunto dai carabinieri della stazione di Bra, ha poi fornito una precisa descrizione dei rapinatori, in base alla quale i militari hanno iniziato le indagini. I due sospettati, di origine nigeriana, sono stati individuati poco dopo, mentre fuggivano nelle vie limitrofe, e tratti in arresto per rapina e lesioni personali. A seguito della perquisizione è stata rinvenuta anche la refurtiva in loro possesso, restituita al legittimo proprietario. Quest'ultimo è stato curato nell'ospedale di Verduno, dove gli sono state riscontrate lesioni guaribili in 15 giorni. Gli arrestati sono ora nel carcere di Asti.