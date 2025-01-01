Mediobanca: assemblea boccia l'Ops su Banca Generali
L'Assemblea degli azionisti di Mediobanca, riunitasi oggi con la presenza del 78% del capitale, ha respinto la proposta del Consiglio in merito all'autorizzazione per dare esecuzione all'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali. I voti: favorevoli pari al 35% del capitale sociale, rappresentato per il 25% da investitori istituzionali e per il 10% da investitori privati; contrari pari al 10% del capitale sociale, sostanzialmente il Gruppo Caltagirone; astenuti pari al 32% del capitale sociale, di cui il 20% Delfin, 5% Casse Previdenziali italiane (Enasarco, Enpam, Forense), 3% investitori istituzionali (Amundi, Anima, Tages), 2% Edizione Holding, 2% Unicredit. Mediobanca, preso atto dell'esito dell'Assemblea, dichiara decaduta l'offerta su Banca Generali.