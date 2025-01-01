A2A, 4 lotti nella gara in Lombardia e in Piemonte

A2A si è aggiudicata 4 lotti nella gara di Water Alliance (Lombardia) e Utility Alliance (Piemonte) per la fornitura di energia elettrica alle utenze in regime di libero mercato delle società aderenti per il biennio 2026-2027, a partire dal prossimo 1 gennaio. Il potenziale volume complessivo è di circa 0,6 TWh/anno di energia interamente prodotta da fonti rinnovabili, più che raddoppiato rispetto alla precedente asta, ricorda una nota. Nel dettaglio, le forniture dei Lotti 3 e 4 (di nuova acquisizione e relativi a utenze alimentate in media e alta tensione) e quelle del Lotto 6 (per utenze alimentate anche in bassa tensione) sono destinate a supportare i progetti e i servizi gestiti dalle società aderenti ai due network. Il Lotto 7 invece consentirà di soddisfare il fabbisogno di elettricità di utenze non domestiche in ambito condominiale.