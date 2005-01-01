CRONACA VERA

Leoncavallo sgomberato: "Lo Russo prenda esempio, sfratti Askatasuna"

Eseguito lo sfratto degli occupanti dello storico centro sociale di via Watteau a Milano. Arriva dopo un centinaio di tentativi, tanto che il ministero dell'Interno è stato condannato a risarcire i proprietari. Salvini esulta sui social, Ricca incalza il sindaco di Torino

Il centro sociale Leoncavallo di Milano è stato sgomberato. O, per essere più precisi, è stato eseguito con l’ufficiale giudiziario l’ordine di sfratto relativo all’immobile di via Watteau, e di proprietà della società L'Orologio srl, che già in passato era stato rinviato un centinaio di volte. Portando alla condanna per un risarcirmento di tre milioni di euro del ministero dell’Interno ai proprietari dell’edificio. Sui social il primo a festeggiare è stato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini che ha scritto “La legge è uguale per tutti: afuera!”. E a Torino lo ha seguito a ruota il consigliere regionale leghista, Fabrizio Ricca: “Lo Russo prenda esempio e sfratti Askatasuna”.

La cronaca

Sono le 7.30 del mattino quando in via Watteau a Milano arrivano i poliziotti in tenuta antisommossa insieme all’ufficiale giudiziario. Il mandato che hanno è di eseguire lo sfratto dell’associazione che occupa il Leonka dal 1994, l’associazione mamme antifasciste del Leoncavallo.

Sul posto però ad attendere le forze dell’ordine non c’è nessuno. Durante l’ispezione degli spazi del centro sociale non viene trovato alcun occupante. Lo sfratto era previsto, anche se in realtà è stato anticipato perché inizialmente era programmato per il prossimo 9 settembre. Nei mesi scorsi intanto le Mamme del Leoncavallo hanno presentato una manifestazione d'interesse al Comune di Milano per un immobile in via San Dionigi. Potrebbero dunque non rimanere a lungo senza una sede e lo storico centro sociale potrebbe aprire in un nuovo edificio.

“Una linea chiara”

Lo sgombero del Leoncavallo per Matteo Piantedosi, il ministro dell’Interno, è l’ennesima prova del fatto che il Governo sta portando avanti una linea chiara contro le occupazioni abusive. “Per trent'anni quell'immobile è stato occupato abusivamente. E al danno si è aggiunta la beffa: lo Stato costretto persino a risarcire i danni dell'occupazione. Oggi finalmente viene ristabilita la legalità”, ha spiegato, “Il Governo ha una linea chiara: tolleranza zero verso le occupazioni abusive. Dall'inizio del nostro mandato sono già stati sgomberati quasi 4.000 immobili, tra alloggi di edilizia residenziale pubblica ed edifici di particolare rilievo. Lo sgombero del Leoncavallo è solo un altro passo di una strategia costante e determinata che porteremo ancora avanti”.

La richiesta di risarcimento

Il ministero evidentemente ha deciso di fare sul serio anche dopo che lo scorso novembre è stato condannato a un risarcimento di tre milioni di euro nei confronti dei proprietari dell’immobile, la società L’Orologio srl di proprietà della famiglia Cabassi. La condanna da parte della Corte d'appello di Milano era arrivata per il mancato sgombero e lo stesso Viminale aveva deciso di rifarsi su Marina Boer, la presidente dell'associazione Mamme del Leoncavallo, alla quale a sua volta aveva chiesto un risarcimento. Solo pochi giorni fa era stata avviata una raccolta fondi a sostegno della donna e dell’associazione.

“L'esecuzione dello sgombero del centro sociale Leoncavallo consentirà anche di evitare ulteriori azioni risarcitorie nei confronti dello Stato", chiarisce la Prefettura di Milano in una nota che poi continua, “Al termine delle operazioni, la struttura è stata riconsegnata alla proprietà per la sua messa in sicurezza. L'immobile in questione era stato occupato senza titolo dal settembre 1994, e l'autorità giudiziaria aveva da tempo condannato gli occupanti a rilasciare l'immobile. Dal 2005 vi sono stati numerosi tentativi di accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, risultati infruttuosi”.

“Lo Russo prenda esempio”

Non sono mancate le reazioni. Il primo a festeggiare con un post sui social è stato Matteo Salvini. Il vicepremier e leader della Lega se l’è cavata con un “Ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!”. E chi mette in relazione lo sgombero del centro sociale milanese con quello torinese di corso Regina, Askatasuna, è un altro leghista, il consigliere regionale Fabrizio Ricca.

“A Milano dopo 31 anni il centro sociale Leoncavallo è stato sgomberato. Un'iniziativa lodevole che mette fine a un'occupazione durata decenni, ma soprattutto un segnale concreto che fa crollare il tema dell'intoccabilità di una certa tipologia di attivismo che si muove in contesti non proprio limpidi”, commenta Ricca, “Adesso non ci sono più scuse nemmeno per Torino: chiediamo nuovamente al sindaco e al centro sinistra di prendere in seria considerazione lo sfratto di Askatasuna. I torinesi meritano di vivere in un contesto di legalità e la città ha il diritto che le venga restituito l'immobile di corso Regina”.

Opinione diametralmente opposta è invece quella di Marco Grimaldi, deputato di Avs, che definisce il Leoncavallo “un presidio culturale, politico, umano. Un luogo che da cinquant'anni dà voce a chi non ne ha, che ha curato ferite sociali che le istituzioni hanno spesso ignorato”. Per il parlamentare della sinistra torinese lo sgombero è un vero e proprio “atto di violenza immobiliare”.