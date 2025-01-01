Casale, nell'ex area Cementi Alta Italia il "Gabanon Hostel"

Da domani, 22 agosto, apre ufficialmente a Casale Monferrato (Alessandria) il "Gabanon Hostel", spazio di ospitalità nato nell'ex sito industriale Cementi Alta Italia. Dopo l'avvio dei campi da padel e del noleggio e-bike, la struttura si arricchisce di un ostello moderno e inclusivo. Dispone di 25 posti letto in 6 camere con bagno privato, una cucina comune e spazi condivisi. L'intervento architettonico ha coniugato memoria industriale e design contemporaneo, restituendo vita a un luogo simbolico per Casale. La riqualificazione ha privilegiato soluzioni energetiche innovative e un inserimento paesaggistico attento, con oltre 50 grandi alberi, essenze autoctone e più del 65 per cento delle superfici esterne permeabili. "Gabanon Hostel completa la rinascita dell'ex Cementi Alta Italia - sottolinea il sindaco Emanuele Capra - sito trasformato in un autentico laboratorio urbano per l'accoglienza, lo sport, il contatto con la natura. Restituiamo non solo un edificio alla comunità, ma ridiamo vita alla memoria e al potenziale del territorio, facendo dialogare storia, turismo sostenibile e benessere". Dal primo cittadino un plauso alla famiglia Buzzi, "che ha voluto investire qui conciliando la consolidata identità turistica casalese con il suo recente passato di florido polo industriale".