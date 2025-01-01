Tajani, occupazioni di sinistra e di destra entrambe reato

"Occupare uno spazio altrui è illegale. Significa violare il diritto di proprietà, significa violare la libertà altrui. Lo sgombero di un centro sociale a Milano, che per tanti anni ha rappresentato abusivismo e degrado, significa riportare legalità e rispetto delle regole. Grazie alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e a tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di sfratto del Leoncavallo. Per noi non è un operazione politica, ma di giustizia. Non c'è differenza tra occupazioni di sinistra o destra, entrambe configurano un reato". Lo afferma il ministro degli esteri e leader di Fi, Antonio Tajani, su X.