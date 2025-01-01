Chi copia la Dc vince le elezioni

È diventato quasi un obbligo. Morale e politico. Se vuoi vincere le prossime elezioni, qualunque sia la posizione politica di partenza, non puoi sottovalutare od aggirare il progetto che la Dc ha sviluppato per quasi 50 anni di governo. Certo, e come tutti sappiamo, le condizioni generali – storiche, politiche, culturali e sociali – sono cambiate radicalmente ma, tuttavia, resistono alcune costanti che si ripropongono in tutta la loro modernità. È sufficiente citarne alcune per rendersene conto e, soprattutto, per prendere atto che senza questi tasselli difficilmente si può governare con intelligenza, senso di responsabilità ed efficacia il nostro paese.

Almeno quattro sono gli elementi decisivi, e lo dico senza alcuna tentazione nostalgica né, tantomeno, senza continuare a guardare avanti con la testa rivolta all’indietro.

Innanzitutto, la politica estera, tassello nevralgico per chiunque governi il nostro paese. L’atlantismo intelligente e l’europeismo rinnovato e moderno sono e restano i due fari che debbono illuminare la strategia di politica estera del nostro paese. A prescindere dal colore politico delle coalizioni e dalle stesse culture politiche che le ispirano. Non sono ammissibili, né credibili, “terze vie” o neutralità varie ed originali. Un postulato, quello dell’europeismo e dell’atlantismo, che ricalca appunto la storica strategia politica democratico cristiana.

In secondo luogo, la cosiddetta “cultura di governo” che non è un fatto di puro metodo ma, al contrario, di merito. Politico, culturale e anche e soprattutto di natura programmatica. Un metodo praticato dalla Dc e dai suoi alleati per quasi 50 anni che non può essere messo allegramente in discussione. E questo perché il governo di un paese non passa attraverso la radicalizzazione del conflitto politico, l’estremizzazione delle posizioni, la polarizzazione ideologica e la criminalizzazione sistematica politica e morale dell’avversario/nemico. Una deriva, questa, che non è mai stata praticata anche quando c’era un partito, il Pci, che declinava un progetto politico alternativo non solo alla Dc e ai suoi alleati ma allo stesso Occidente democratico. Un metodo che, al di là di qualsiasi opinione politica, quasi si impone quando singole forze politiche vanno al governo nel nostro paese. Ovvero, la cultura del dialogo, del confronto, del rispetto dell’avversario – e quindi delle istituzioni democratiche – hanno il sopravvento rispetto alla mera e superficiale polemica politica e personale. Sempre.

In terzo luogo, la centralità delle alleanze. Le alleanze, o coalizioni, non sono soltanto il frutto della logica del pallottoliere o di una grigia ed indistinta sommatoria di sigle e di partiti. No, la coalizione è il cuore del riconoscimento del pluralismo politico e culturale da un lato e, dall’altro, la negazione dei tutti coloro che perseguono la logica diabolica della cosiddetta “vocazione maggioritaria” o del “partito principe” attorniato da “tende” ed accampamenti. L’ormai famoso “lodo Bettini”, l’ex comunista che prospetta che il Centro nella coalizione di sinistra e progressista deve abitare in una anonima “tenda”.

In ultimo, ma non per ordine di importanza, la cifra riformista. Una cifra che qualifica e nobilita un’azione di governo e che, al contempo, misura la concreta capacità di governo di una coalizione. E quindi, e di conseguenza, no al massimalismo, al radicalismo, all’estremismo e a tutto ciò che divide un paese e lo rende più vulnerabile, e funzionale, alla violenza e alla sostanziale ingovernabilità.

Ecco perché, e mi sono limitato a quattro soli tasselli, la lezione e il magistero della Democrazia Cristiana declinati durante i suoi 50 anni di governo, conservano una forte modernità anche nell’attuale stagione politica. E l’attuale centro destra e la contemporanea coalizione di sinistra e progressista semplicemente non possono fare a meno di questo “metodo”, di questa “lezione” e di questo “progetto” politico e di governo.