POLITICA & SANITÀ

Riboldi si smarca dal "fido" Ricci: "Niente processo a chi protesta"

L'Asl di Vercelli ha avviato un'azione disciplinare contro alcuni lavoratori presenti al flash mob di Borgosesia contro la chiusura del punto nascite. Dopo le polemiche, l'assessore alla Sanità invita a non adottare sanzioni, pur criticando il senso della contestazione

A Borgosesia la partita sul punto nascite rischia di trasformarsi in un clamoroso boomerang. L’Asl di Vercelli, guidata dal direttore generale Marco Ricci, ha infatti deciso di aprire un procedimento disciplinare nei confronti di alcuni dipendenti che il 28 luglio scorso avevano partecipato alla manifestazione organizzata davanti al municipio, in concomitanza con l’incontro tra i sindaci della Valsesia e l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, per protestare contro la paventata chiusura del punto nascite.

Come lo Spiffero ha scritto questa mattina, ai lavoratori è stata contestata la possibile violazione del codice di comportamento aziendale. Le lettere di avvio del procedimento sono già state recapitate e le sanzioni potrebbero arrivare fino alla sospensione di dieci giorni con decurtazione dello stipendio.

La mossa ha provocato un’immediata levata di scudi politica. “Quanto accaduto ai lavoratori dell'Asl di Vercelli è gravissimo ed è motivo di vergogna per la Regione Piemonte. Non siamo l'Ungheria di Orban. I lavoratori e le lavoratrici hanno il diritto di manifestare il loro dissenso; il provvedimento va ritirato immediatamente”, dichiara il segretario regionale del Pd Domenico Rossi. Gli fa eco la consigliera dem Simona Paonessa: “Agire con prepotenza ai danni dei lavoratori, per intimidire manifestazioni e azioni sindacali, è un atteggiamento che va condannato ad ogni livello”.

Più che una rigorosa applicazione delle regole aziendali, il provvedimento appare come un atto di zelo verso l’assessore. Uno zelo che però rischia non solo di danneggiare l’esponente della giunta Cirio ma persino di ritorcersi contro chi l’ha messo in campo, tanto da costringere lo stesso Riboldi a intervenire per prendere le distanze. Un imbarazzo tutto interno (anche) a Fratelli d’Italia, partito dell’assessore a cui fa riferimento lo stesso direttore generale Ricci che ha nel capogruppo meloniano a Palazzo Lascaris Carlo Riva Vercellotti, il suo principale sponsor.

“L’ufficio provvedimenti disciplinari dell’Asl di Vercelli è un organismo autonomo, sul quale l’assessore non ha possibilità di incidere. Volendo esprimere un giudizio politico, ribadisco che reputo legittimo protestare e che chi lo fa, nel rispetto dei ruoli e delle regole, non deve essere oggetto di provvedimenti sanzionatori. Auspico quindi non vi siano sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti”, puntualizza l’assessore in una nota ufficiale.

Parole concilianti, che però si accompagnano a una dura reprimenda nei confronti degli operatori sanitari. “Vedere personale di un presidio che sarà oggetto di forti investimenti – i 500mila euro spesi per il pronto soccorso inaugurato pochi giorni fa sono solo l’antipasto – protestare per un punto nascite che non raggiunge i 100 parti l’anno, perché due terzi delle residenti scelgono di partorire altrove, è mortificante. Tradisce l’esperienza clinica che gli stessi dovrebbero avere, a favore della propaganda politica. Chi ha studi medici dovrebbe orientare la comunità verso le scelte migliori, non il contrario”.

Il risultato è che la vicenda, nata come una protesta dei lavoratori per far valere le loro ragioni, si è trasformata in un pasticcio tutto interno ai palazzi. Da un lato l’assessore auspica che non ci siano provvedimenti disciplinari, dall’altro non rinuncia a bollare come “propaganda politica” la mobilitazione. Nel frattempo, dentro l’Asl il clima resta avvelenato e il sospetto è sempre lo stesso: la burocrazia, nel tentativo di compiacere il potente, finisce per danneggiarlo.