Lo Russo, Leoncavallo e Askatasuna sono cose diverse

"Il Leoncavallo è un immobile di un privato che ha reclamato i suoi diritti relativamente alla proprietà", quello di Askatasuna "è un percorso completamente diverso. Al netto della polemica politica, anche un po' di basso livello che talvolta caratterizza queste situazioni, mi sembra siano percorsi completamente differenti. Siamo consapevoli che quello di Torino, che ha scelto un percorso di uscita dall'illegalità attraverso un patto di collaborazione civica, è un percorso complesso, ma sta andando avanti secondo quanto avevamo previsto. A dimostrazione che è possibile". Così, a margine di una visita a un centro incontri cittadino, il sindaco Stefano Lo Russo. "Poi - aggiunge - capisco benissimo il tentativo, anche da parte di alcuni esponenti della Lega, di provare a spiegare, diciamo così, le conversioni del segretario che parrebbe aver cambiato radicalmente opinione nel corso degli anni. Anni fa - osserva - difendeva a spada tratta il Leoncavallo e oggi si scaglia a difesa dello sgombero forzato". E in tema di sgomberi, a proposito di Askatasuna, ribadisce che "le autorità preposte, se ritengono che ci siano gli estremi, possono farlo. In 30 anni si sono succeduti 16 governi e premier, 13 ministri dell'Interno, 12 prefetti, 15 questori e 8 procuratori - sottolinea - immagino abbiano fatto le dovute valutazioni e nessuno, in 30 anni, ha ritenuto di procedere allo sgombero coatto. Credo che questi numeri - conclude - rispondano meglio di qualunque altra risposta alle polemiche di bassa lega".