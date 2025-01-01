Piemonte, Polizia pattuglia le strade dei vacanzieri

La Polizia Stradale del Compartimento del Piemonte e della Valle d'Aosta pattuglia le strade dei vacanzieri per tutelarne la sicurezza durante l'esodo estivo. A cavallo di ferragosto è stata assicurata la presenza di 265 pattuglie di vigilanza stradale, che si sono aggiunte ai servizi di controllo alle principali barriere autostradali interessate dai flussi verso le località turistiche. Sono stati controllati 1278 veicoli e 2034 persone, riscontrando 408 violazioni. Fra queste, 7 relative alla circolazione in stato di ebbrezza, 7 legate alla mancanza di assicurazione, 22 per il superamento dei limiti di velocità, 23 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 6 per uso del cellulare alla guida e 52 per la mancata revisione del veicolo. Ai mezzi pesanti sono toccate 46 sanzioni per il mancato rispetto dei previsti tempi di riposo dei conducenti. Complessivamente sono state ritirate 37 patenti e 22 carte di circolazione, con la decurtazione di un totale di 569 punti patente.