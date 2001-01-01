VERSO IL 2027

FdI, guanto di sfida a Lo Russo. "Meloni metterà in riga Cirio"

Con il sindaco già in campagna elettorale il centrodestra inizia a ragionare su chi contrapporgli. Marrone in pole. "Libereremo Torino dalla morsa rossa", assicura il segretario Comba. E sarà la premier a "convincere" il governatore a rompere la concordia

Con Stefano Lo Russo che ha di fatto già avviato la campagna elettorale in vista delle comunali del 2027, anche il centrodestra inizia a muoversi alla ricerca di un candidato valido, in grado da sfilargli la poltrona di sindaco di Torino. Sarebbe la prima volta nella storia della città – solo i 5 stelle con Chiara Appendino nel 2016 sono riusciti a rompere l’egemonia del centrosinistra a Palazzo Civico – ma la sensazione è quella di potersela giocare, sfruttando le ambiguità del campo largo, la scarsa popolarità di Lo Russo e la più che probabile concomitanza con le elezioni politiche, anche se quest’ultimo fattore potrebbe rivelarsi un boomerang.

Operazione simpatia

Dalle parti del Partito Democratico Lo Russo sembra avere già in tasca la ricandidatura, non preoccupandosi troppo del “Metodo Giani” e puntando a incassare l’appoggio del Movimento 5 Stelle per comporre anche a Torino quel campo largo tanto alla “testardamente unitaria” Elly Schlein. Così tra foto al canile, due passi di danza in balera e una partita a briscola in bocciofila ha già avviato un’operazione simpatia cercando di scrollarsi di dosso l’immagine di sindaco poco empatico e ingessato, per assicurarsi altri cinque anni di permanenza a Palazzo Civico. Ma dall’altra parte non stanno certo a guardare, e il profilo da opporre al geologo dem inizia a prendere forma.

Basta moderati

L’idea che l’unico modo per vincere in una città come Torino sia quella di puntare su un candidato civico, in grado di attrarre l’elettorato più moderato e deluso dal centrosinistra non convince Fratelli d’Italia, il partito egemone della coalizione di centrodestra, che invece punterebbe su una figura di totale rottura con il “sistema Torino”, in grado di catturare il malcontento delle periferie e la rabbia dei suoi abitanti, stufi del degrado e della crescente insicurezza, provando a replicare quello che riusciì a Chiara Appendino nel 2016, che proprio lontano dalla Ztl si assicurò la vittoria al ballottaggio contro Piero Fassino. Tradotto: con i vari Damilano e Buttiglione ci abbiamo già provato e con loro non si vince, adesso il candidato lo scegliamo noi.

Nero e Marrone

Sì, ma chi? Tra i nomi che girano risalta quello di Maurizio Marrone, oggi assessore regionale al Welfare ed esponente di lungo corso della destra torinese. Un personaggio a dir poco divisivo, legato a battaglie identitarie – su tutte quella per contrastare l'aborto – e tacciato di interpretare posizioni di retroguardia, tutti elementi che lo rendono marginale all’interno della stessa coalizione. Ma proprio per questo c’è chi vede in lui la persona giusta per rompere totalmente con il passato della città, sia quello recente che quello più remoto, in grado di dare voce a chi chiede una netta discontinuità. Chi scommette su di lui è sicuramente il suo collega di giunta e di partito Federico Riboldi: l’assessore alla Sanità, nella sua veste di vicesegretario regionale, starebbe provando a convincerlo a scendere in campo, mentre lui al momento non sembra particolarmente propenso, consapevole che, nel caso accettasse, ad attenderlo c’è una dura campagna elettorale che rischierebbe di logorarlo.

Molto più propenso all’idea è invece Giovanni Crosetto, nipote del ministro della Difesa. Decisamente più sfrontato di Marrone, molto attivo oggi a Bruxelles dove è europarlamentare, così come lo è a Palazzo Civico, dai banchi dell’opposizione in Sala Rossa, scranno che tiene gelosamente. Chissà che in caso di stallo sul nome non decida di farsi avanti. Prima dovrà convincere il Gigante di Marene che, al momento, non sembra tanto dell’idea di vedere il rampollo della casata spendere ancora il cognome in una competizione dagli esiti a dir poco incerti.

Stesso discorso per Augusta Montaruli, che della verve polemica e dei dibattiti aspri (memorabile quello televisivo con Marco Furfaro del Pd) ne ha fatto la sua cifra stilistica. Proprio questo tratto però rischierebbe di renderla una figura troppo esposta agli attacchi: lei non ha paura di rispondere a tono, ma non è detto che l’elettorato (specie uno particolarmente perbenista come quello torinese) apprezzi. Altri nomi, come quello della sottosegretaria regionale Claudia Porchietto, in quota Forza Italia, restano più defilati: con ogni probabilità l’avversario di Lo Russo sarà espressione del partito di Giorgia Meloni.

“Liberare Torino”

Il segretario regionale di FdI Fabrizio Comba non vuole farne questioni: “Abbiamo un ottimo rapporto con gli alleati, il candidato lo sceglieremo insieme”, dice, anche se sulla tipologia di candidato sembra avere le idee chiare: “Serve un profilo che si ponga in netta discontinuità con l’attuale amministrazione, che è tra le meno amate d’Italia”. Il basso grado di popolarità di Lo Russo, confermato dalla classifica del Sole 24 Ore, unito alle contraddizioni del campo largo, fa sì che Comba stavolta è convinto di potercela fare: “Anche i torinesi vedono i risultati del governo. Vogliamo portare qui quello che i nostri amministratori stanno già facendo nel resto d’Italia: a Torino serve il modello Meloni”. Se il nome giusto è quello di Marrone? Il segretario regionale pensa di sì, pur restando aperto ad altre proposte: “Stimo moltissimo Maurizio e credo che sarebbe un ottimo sindaco. Oltre a lui ci sono altre figure, non solo di FdI, ma anche civiche e degli altri partiti, in grado di liberare questa città dalla morsa rossa”.

Garantisce mio padre

C’è poi un’analogia che sorride a Marrone e che potrebbe aiutarlo nella sua corsa a sindaco. Appendino ha vinto proponendosi come un candidato “antisistema” e così ha conquistato il voto di protesta, ma aveva un asso nella manica in grado di non agitare troppo l’establishment cittadino: il padre Domenico, manager del gruppo Prima Industrie, che portava in dote alla figlia una fitta rete di relazioni ad alti livelli nella politica e nella finanza. Allo stesso modo Marrone può contare sul padre Virgilio, ex direttore generale di Ifi, la holding della famiglia Agnelli poi confluita insieme a Ifil in Exor. Un bel biglietto da visita per evitare di essere considerato un corpo estraneo nei giri che contano, in una città come quella sabauda dove il potere incestuoso delle relazioni la fa ancora da padrone.

Cirio con chi sta?

Nel tentativo di spodestare la sinistra dal governo della città c’è però un’incognita: Alberto Cirio. Il presidente del Piemonte è infatti ormai noto per la sua concordia istituzionale e non fa mistero del suo ottimo rapporto con Lo Russo, da cui trae ampio giovamento: non c’è nessuno dei suoi a fargli ombra nel suo territorio e dal confronto risulta più empatico e coinvolgente rispetto al sindaco. Da qui la domanda sorge legittima e se la stanno facendo in tanti anche all’interno del centrodestra: farà campagna per il nostro candidato o sotto sotto farà il tifo per Lo Russo?

La storia si ripete

Non sarebbe la prima volta: nel 2001 l’allora governatore di centrodestra Enzo Ghigo organizzò sottobanco una campagna per Sergio Chiamparino pur di sbarrare la strada al suo compagno di partito Roberto Rosso nella corsa a sindaco. Per far sì che la storia non si ripeta alcuni esponenti di FdI avrebbero intenzione di chiedere l’intervento della premier Giorgia Meloni, per strappargli una promessa: se vuoi venire a Roma e fare il ministro (ambizione non troppo nascosta di Cirio) devi aiutarci a vincere a Torino. A quel punto, con la garanzia di un posto al sole, il gigione langhetto potrebbe dire addio alla concordia sabauda, lasciando l’amico Lo Russo al suo destino. Dalle parti di via della Scrofa lo sanno bene, e iniziano a prendere le misure.