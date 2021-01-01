ECONOMIA DOMESTICA

Juventus ora veste Armani, Elkann tesse la tela del lusso

Lo stilista vestirà i bianconeri con eleganti completi blu notte. La partnership riaccende le voci su un possibile ingresso di Exor nella maison milanese, dopo un tentativo fallito nel 2021. L'età del couturist avanza e i soldi al rampollo Agnelli non mancano

Per la prima volta nella sua storia, la Juventus scenderà in campo fuori dal rettangolo verde con un guardaroba firmato Giorgio Armani. La collaborazione, annunciata sul sito ufficiale del club bianconero, unisce due icone del made in Italy, “accomunate da una visione di innovazione, creatività e rigore”. A partire dalle stagioni 2025/2026 e 2026/2027, i giocatori della prima squadra maschile indosseranno abiti dello stilista piacentino nelle occasioni ufficiali, con completi che incarnano l’eleganza sartoriale e il comfort contemporaneo. I look, pensati per competizioni nazionali ed europee, “si distinguono per linee fluide, materiali pregiati come crêpe e cashmere idrorepellente, e una palette incentrata sull’iconico blu notte”, marchio di fabbrica dello stilista. Dai completi decostruiti alle overshirt, dalle polo in viscosa agli accessori coordinati, la partnership celebra il legame tra sport e stile, confermando l’attenzione di Armani per il mondo dello sport e la sua capacità di coniugare estetica e funzionalità.

Fin qui la reclame. Ma questa collaborazione non è solo una notizia di stile: riaccende le speculazioni su un possibile interesse di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, per il gruppo Giorgio Armani. Le voci su un possibile ingresso di Exor nella maison milanese non sono nuove. Già nel 2021, John Elkann, presidente di Stellantis e numero uno di Exor, aveva esplorato una possibile acquisizione di una quota di minoranza nella casa di moda, allora guidata dall’87enne stilista. L’operazione, che avrebbe potuto posizionare gli Agnelli come protagonisti nel panorama internazionale del lusso, al fianco di colossi come LVMH e Kering, non si concretizzò. Elkann, pur esprimendo grande ammirazione per Armani, dichiarò che non erano in corso trattative, ma non escluse future discussioni, sottolineando il rispetto per l’imprenditore e la sua visione.

Oggi, con Giorgio Armani che a luglio ha compiuto 91 anni e affronta un momento di salute delicato – come testimoniato dalla sua assenza alle sfilate della Milano Fashion Week e di Parigi – il tema della successione e del futuro della maison torna prepotentemente alla ribalta. Lo stilista, in un’intervista a Bloomberg dell’anno scorso, ha aperto a possibili cambiamenti, dichiarando: “L’indipendenza dai grandi gruppi potrebbe ancora essere un valore, ma non escludo nulla. Ciò che ha sempre caratterizzato il mio lavoro è la capacità di adattarsi ai tempi”. Parole che, unite al recente calo dei ricavi del gruppo Armani (–13% nel 2024 per G.A. Operations, con un utile netto sceso del 42% a 59,7 milioni) e alla contrazione delle vendite al dettaglio (da 399 a 366 milioni per Giorgio Armani Retail), alimentano l’ipotesi di un’apertura a nuovi investitori.

In questo contesto, Exor si presenta come un candidato ideale. La holding, con sede ad Amsterdam, dispone di una liquidità significativa – oltre 4 miliardi di euro, derivanti dalla cessione del 4% di Ferrari, dalla vendita di Iveco a Tata Motors per 1,05 miliardi e dalla cessione di Iveco Defence Vehicles a Leonardo per 1,7 miliardi – e ha annunciato l’intenzione di investire in un’azienda europea o statunitense con una capitalizzazione di circa 20 miliardi di euro, acquisendo una quota del 10-15% per esercitare un’influenza significativa senza comprometterne l’indipendenza operativa.

Il lusso è uno dei settori chiave della nuova strategia di Exor, che punta a emulare i grandi gruppi francesi. L’investimento in Philips (15% nel 2023, poi salito al 19%) è un esempio del modello: una partecipazione strategica in una realtà sottovalutata, con potenziale di crescita, senza stravolgerne la governance. Il legame personale tra John Elkann e Giorgio Armani, unito alla recente partnership con la Juventus, potrebbe rappresentare il preludio a una mossa più ampia. Armani, che celebra i 50 anni del suo brand, ha già predisposto un piano di successione attraverso una Fondazione, ma ha lasciato aperta la porta a una “liaison con un’importante azienda tricolore”. Exor, con la sua esperienza industriale e la sua visione globale, potrebbe garantire continuità al gruppo Armani, preservandone l’eredità italiana e valorizzandone il potenziale in un mercato del lusso sempre più competitivo. Le difficoltà finanziarie del 2024, con un dividendo di 85 milioni pagato in parte con le riserve straordinarie, potrebbero spingere lo stilista a considerare un partner strategico come Exor, capace di offrire stabilità e risorse.

Se in passato le trattative non sono andate a buon fine, l’avanzare dell’età di Armani e il mutato contesto economico potrebbero cambiare le carte in tavola. La collaborazione con la Juventus sembra un primo passo simbolico, un segnale di vicinanza tra due realtà che rappresentano l’eccellenza italiana. Resta da vedere se questo matrimonio di stile si evolverà in un’unione strategica, consacrando Exor come nuovo protagonista del lusso globale e Giorgio Armani come il suo gioiello italiano.