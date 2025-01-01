Carceri: Ruffino (Az), governo non ha politiche di reinserimento

"Quanto è accaduto nel carcere di Alba è la conferma che nessuna riforma della giustizia potrà mai funzionare senza elaborare un solido percorso di reinserimento sociale dei detenuti che hanno scontato la loro pena. Desidero esprimere la mia solidarietà ai due agenti rimasti feriti a causa della violenza di un detenuto. Vittime, loro e il detenuto, di un sistema detentivo che trascura colpevolmente il "dopo pena". L'autore delle violenze è infatti un soggetto psichiatrico che ha pagato i suoi conti con la società ma invece di essere trasferito in una struttura adeguata per trattare il suo caso si è ritrovato in una Casa Lavoro, cioè in una struttura figlia di un'altra epoca e del tutto inappropriata. I due agenti penitenziari e il detenuto hanno pagato le inadempienze di uno Stato incapace di assicurare condizioni di lavoro sicure alla polizia penitenziaria e di rispettare i diritti di un carcerato giunto a fine pena. Casi come quello di Alba sono più numerosi di quanto riferiscono le cronache. Sono un altro aspetto non trascurabile della più generale emergenza carceraria ignorata dal governo". Lo scrive in una nota Daniela Ruffino, segretaria regionale di Azione in Piemonte.