Bergesio (Lega) su tredicenne molestata, taser per gli agenti

"Ringrazio le forze dell'ordine per la prontezza che hanno dimostrato nel reagire immediatamente all'accaduto. Pur essendo convinti del grande lavoro che stanno facendo polizia, carabinieri e polizia locale, è fondamentale che ci sia la volontà da parte dell'amministrazione comunale di intervenire direttamente e di tutelare le forze dell'ordine e i cittadini. Auspico che il presunto aggressore venga individuato al più presto e portato davanti alla giustizia". Lo dichiara il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) in merito al caso della tredicenne molestata a Cuneo. Il parlamentare cuneese ricorda la scelta del Comune di Cuneo di non introdurre il taser come strumento di difesa per gli agenti, definendola "una decisione che non tiene conto delle mutate esigenze di sicurezza e delle richieste delle forze dell'ordine". "Il Comune - osserva - deve tutelare le forze dell'ordine e metterle nelle condizioni di operare al meglio, fornendo loro gli strumenti necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e la propria incolumità. È una responsabilità che il Sindaco e la sua Giunta devono assumersi, al di là delle posizioni ideologiche, per garantire la sicurezza e la serenità della popolazione".