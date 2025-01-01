VERSO IL VOTO

Cirio si tiene in allenamento, campagna elettorale in trasferta

Il governatore del Piemonte, in qualità di vice segretario nazionale di Forza Italia, lunedì sarà in Valle d'Aosta per la presentazione dei candidati azzurri in vista delle elezioni del 28 settembre. Tra i 35 nomi anche un cantautore, un'ex sciatrice e una kickboxer

Non potendo fare campagna elettorale in un Piemonte orfano di competizioni elettorali, il governatore Alberto Cirio si trasferisce in Valle d’Aosta per fare quello che gli riesce meglio, e lunedì prossimo sarà alla presentazione delle liste di Forza Italia in vista delle prossime regionali, in programma il 28 settembre. 35 i candidati azzurri a caccia di un posto nel consiglio della regione autonoma, e oltre ai tre consiglieri uscenti c’è anche una campionessa di kickboxing, un’ex sciatrice olimpionica e un cantautore.

Al voto tra le polemiche

Una consultazione segnata dalle polemiche sulla nuova legge elettorale che istituisce la tripla preferenza, fortemente voluta dal presidente Renzo Testolin e dal suo partito, l’Union Valdotaine, e approvata definitivamente con un referendum in pieno agosto. Nonostante una vittoria risicata (52% di sì) e un’affluenza bassissima (16%), il governatore ha deciso di forzare la mano, con la nuova legge che entra subito in vigore, nonostante fosse già stato emanato il decreto d’indizione delle elezioni. Un’interpretazione piuttosto estensiva che lascia inevitabilmente spazio ai ricorsi, sia prima che dopo il voto.

La truppa azzurra

Tra i 35 candidati forzisti che verranno presentati da Cirio, ad Aosta in qualità di vice segretario nazionale di Fi, figurano i tre consiglieri regionali uscenti Mauro Baccega, Christian Ganis e Pierluigi Marquis, oggi all’opposizione della giunta Testolin, appoggiata dall’Union Valdotaine, dal Partito Democratico e da altre piccole formazioni autonomiste. A loro si aggiunge l’ex consigliere regionale Marco Sorbara, fuoriuscito dall’Uv, e tre esponenti de La Renaissance Valdotaine, piccola lista locale: l’ex assessore regionale Elso Gerandin e le consigliere comunali di Aosta Eleonora Baccini e Roberta Balbis.

La sciatrice, la boxeur e il cantautore

Tra i candidati troviamo anche figure che si sono già distinte in altri campi, lontano dalla politica. È il caso di Martine Micheletto, otto volte campionessa del mondo in discipline di arti marziali come kickboxing e muay thai; o di Philippe Milleret, cantautore molto noto a livello locale, che alla stessa Micheletto ha anche dedicato una canzone per onorarla delle sue vittorie. C’è posto in lista anche per Wanda Bieler, che prima di essere assessora comunale a Gressoney-Saint-Jean è stata un’importante sciatrice alpina, partecipando alle Olimpiadi di Innsbruck nel 1976 e di Lake Placid nel 1980, oltre ad aggiudicarsi una medaglia d’oro agli europei juniores di Kranjska Gora nel 1977. Lunedì Cirio avrà di che divertirsi, abbandonando per un giorno la noiosa estate piemontese (vicenda Schael a parte) e immergendosi nella campagna elettorale valdostana, mai come quest’anno carica di tensione. Proprio quello che il gigione langhetto ama di più.