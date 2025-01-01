SALA ROSSA

Lo Russo è uscito dal Palazzo: "Non chiamatela operazione simpatia" (tranquillo, non c'è pericolo)

Il sindaco si fa un giro per mercati e tra una bancarella e l'altra ambulanti e clienti gli hanno sottoposto problemi irrisolti. Dalla (in)sicurezza ai pochi voli in partenza dall'aeroporto di Caselle, fino ai venditori irregolari di Porta Palazzo

Il sindaco è uscito dal “palazzo”. Piccolo bagno nella quotidianità cittadina per Stefano Lo Russo che approfittando di un’agenda ancora snella di fine estate ha deciso di toccare i quattro angoli di Torino: il canile, la balera, la bocciofila e oggi anche i mercati. Ma questa non chiamatela “operazione simpatia” perché, dicono, che lui questi giri li fa tutto l’anno. Solo che nessuno se ne accorge o, cattivoni, gli dà il risalto che merita. Il sospetto però che sia stata attivata la modalità “campagna elettorale” rimane. Anche se è un po' presto, ma sul piano dell'empatia con la città il terreno da recuperare è tanto. Una cosa è certa, tra le bancarelle del mercato i temi caldi da affrontare sono emersi.

“Mandi più polizia”

Non è tutto oro quel che luccica. Durante il giro del sindaco ai mercati di corso Spezia e piazza Madama o all’anagrafe di via Nizza, ci sono stati tanti sorrisi, strette di mano e momenti cordiali, ma i cittadini non hanno risparmiato critiche cordiali e sollecitazioni al primo cittadino. In fondo si sa questi appuntamenti servono anche a tastare il polso della città e l’umore degli elettori.

Così il primo fuori programma per Lo Russo arriva appena uscito dall’anagrafe di via Nizza. Ad avvicinarlo è una signora che si chiama Silvana: “Io sono una di quelle che l’ha votata però oggi sono disperata”. Il tema è ricorrente ed è quello della sicurezza, in questo caso nella zona di piazza Bengasi. “Tremo ancora”, spiega la donna mentre racconta di essere stata derubata il giorno prima, “mi hanno svuotato la macchina, mi hanno portato via la borsa con tutto dentro. Si può fare qualcosa per questi delinquenti?”.

“Ha ragione, diremo al Questore di mettere più volanti”, risponde il sindaco, “gli agenti non li mando io, deve mandarli la polizia”. La miglior difesa è l’attacco e così a pochi giorni di distanza Lo Russo torna a ribadire, questa volta per strada davanti a una cittadina arrabbiata, che la responsabilità di mantenere sicure le strade di Torino è di ministero dell’Interno, Prefetto, Questore e non della Polizia Locale.

IL VIDEO DELL'INCONTRO CON LA SIGNORA

Lotta agli abusivi

“Si faccia coraggio”, dice alla signora e, dopo averla salutata, il sindaco si sposta dall’altra parte della strada dove ad attenderlo all’ingresso del mercato di corso Spezia c’è Pino di Tommaso, rappresentante degli ambulanti. “Legga”, gli dice porgendogli la copia di un articolo che parla di un’aggressione al mercato di Porta Palazzo, “quello che è stato accoltellato è un abusivo, è inutile spendere migliaia di euro per riqualificare Porta Palazzo quando poi ci sono gli abusivi”. Altro tema sensibile che torna spesso.

Già lo scorso ottobre durante un sopralluogo al mercato di piazza della Repubblica gli ambulanti avevano denunciato la presenza di venditori non autorizzati di menta, prezzemolo, avocado, pesce secco, bottigliette d’acqua e bevande calde. All’epoca il dito venne puntato contro i vigili che, secondo loro, non presidiano abbastanza il territorio. Un problema che non è stato ancora risolto e che incide anche sul business di chi è regolare.

A Caselle pochi voli

Tra una bancarella di frutta e una di abbigliamento, si sa che la discussione può spaziare anche su temi che non c’entrano nulla con il mercato. Come per esempio sul fatto che l’aeroporto di Caselle debba essere potenziato. Un vero e proprio tormentone per il sindaco che in questi anni in più occasioni ha ribadito il concetto che ha ripetuto anche a Serafino, storico ambulante ottantenne di corso Spezia.

“È stato a Istanbul? Ma è partito da Torino…”, ha chiesto Lo Russo a Serafino, che, con il fare schietto di chi ha esperienza tale da fare volendo il sindaco anche lui, ha spiegato che bisogna aumentare i voli da Caselle perché “andare fino a Milano è una cosa che non mi piace”. Assist al bacio per il sindaco che ha chiosato “sono d’accordo, dobbiamo potenziare un po’ e ce la faremo”.

IL VIDEO DEL GIRO AL MERCATO

“Venga più spesso”

Tutto sommato è stato un giro al mercato per il sindaco senza intoppi e senza inciampi. All’insegna anche della cordialità, come quella di chi, tra le ambulanti, gli lancia tra le righe una frecciatina: “noi ci siamo, venga più spesso che noi ci siamo”. Un po’ meno cordiale la sfuriata di una venditrice in piazza Madama che dopo aver alzato la voce un po’ ha preferito allontanarsi. A far da contraltare i complimenti di una cittadina torinese di origini moldave che prima gli ha chiesto un selfie e poi lo ha bollato come “giovane e bello”. E non parlate di “operazione simpatia”.