Stellantis festeggia in borsa il ritorno della Cherokee, +4,7%
Accelera Stellantis in Piazza Affari spinta dalle attese del ritorno della Jeep Cherokee presentata sul sito americano del marchio. Il modello viene riproposto negli Usa dopo un'assenza che dura dal 2023 per volontà dell'allora amministratore delegato Carlos Tavares e debutta a fine anno sotto la guida di Antonio Filosa. Il titolo guadagna il 4,75% a 8,7 euro spinta dalle valutazioni degli analisti di Edmunds.com, che prevedono che la nuova Cherokee destinata al mercato Usa abbia i numeri per fare fronte a un calo delle vendite che nell'ultimo anno è stato pari al 9% per il marchio.