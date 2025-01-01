Viola il divieto di avvicinamento e va sotto casa dei figli

Non ha rispettato il divieto imposto dal giudice dopo le denunce per maltrattamenti nei confronti dei figli e si è appostato sotto l'abitazione da cui era stato allontanato. Con questa accusa un 54enne è stato arrestato dai carabinieri a Tortona (Alessandria). Nell'ultimo periodo i comportamenti dell'uomo si erano intensificati. Il comando dell'Arma informa che la caserma di Tortona, come altre della provincia, ha dedicato una stanza per l'ascolto delle vittime di violenza con personale specializzato a disposizione.