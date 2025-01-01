Nove braccianti nell'ex Centrale del Latte, sgombero ad Alba

Sono stati sgomberati dai carabinieri nove braccianti agricoli che avevano trovato una sistemazione di fortuna nei locali fatiscenti dell'ex Centrale del latte di Alba (Cuneo). Sono tutti regolari sul territorio nazionale e per lo più impegnati nella vendemmia. I militari li hanno identificati e allontanati perché l'edificio versa in precarie condizioni igienico-sanitarie. L'intervento dei carabinieri rientra nelle azioni di contrasto del fenomeno del caporalato e delle occupazioni abusive di immobili. Già a luglio lo stabile era stato interessato da un'operazione della polizia municipale dopo le segnalazioni di bivacchi. I militari provvederanno a informare il Dipartimento di Prevenzione della ASL CN2 e il NIL Carabinieri Cuneo, nonché a verificare le posizioni lavorative. Sono stati contattati anche i referenti del progetto Common Ground per le opportune valutazioni.