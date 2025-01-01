La Vuelta di Chiarelli

Dicono che… mentre il suo partito sgobba per raccogliere le firme a sostegno di Marco Caccia, sindaco di Romentino e volto di Fratelli d’Italia in corsa per la presidenza della Provincia di Novara alle elezioni di secondo livello del 14 settembre, lei se la spassi al fresco di Meina. Non solo: pare che Marina Chiarelli, assessora regionale degradata sul campo (due deleghe su tre evaporate: addio Turismo e Sport), abbia pure scoraggiato sindaci e amministratori dal darsi pena, con la perla: “Tanto le firme ci sono”.

E così, mentre la ciurma fatica, lei si gode un mese “sabbatico” con tanto di “barchetta” per le escursioni sul Lago Maggiore. Vacanza lunga, interrotta solo l’altro giorno con una comparsata a sorpresa in piazza Castello a Torino, alla presentazione dei corridori della Vuelta. A che titolo? I maligni sghignazzano alle sue spalle: “Forse durante le ferie si è scordata di non avere più la delega”. E aggiungono che, anche con l’unica rimasta – la Cultura – difficilmente arriverà a mangiare il panettone.