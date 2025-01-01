Fine dei lavori, a Exilles torna l'ufficio postale

Torna disponibile per i cittadini di Exilles (Torino) il servizio di Poste Italiane con la riapertura dell'ufficio postale locale, al termine di una fase di ristrutturazione e ammodernamento. I lavori sono stati condotti nell'ambito del progetto Polis - Casa dei Servizi Digitali, una iniziativa di Poste Italiane pensata per i comuni italiani con meno di 15mila abitanti. "L'obiettivo - informa una nota della Unione Montana Alta Valle di Susa - è promuovere lo sviluppo economico e sociale di questi territori rendendo gli uffici postali dei veri e propri punti di riferimento per la cittadinanza. Oltre ai tradizionali servizi di Poste, finanza, assicurazioni ed energia, sono ora accessibili anche importanti servizi della Pubblica Amministrazione. Tra i servizi più utili, i cittadini potranno usufruire di quelli legati all'INPS, come la possibilità di ritirare il cedolino della pensione e la certificazione unica. L'ufficio postale di Exilles è aperto al pubblico con il consueto orario, ovvero il martedì, mercoledì e venerdì, dalle 8:20 alle 13:45. La riapertura è stata accolta con grande entusiasmo dal sindaco Roberto Segafredo, che ha sottolineato l'importanza di questo servizio per la comunità".