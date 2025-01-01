Fregolent (Iv), tra Piemonte e Liguria collegamenti in tilt

"La situazione dei collegamenti tra Piemonte e Liguria resta drammatica. Le autostrade sono bloccate da cantieri infiniti che producono code chilometriche e i treni non offrono alternative credibili. È inaccettabile che due regioni strategiche continuino a essere isolate da infrastrutture carenti e servizi inefficaci". Lo dichiara Silvia Fregolent, senatrice di Italia Viva. "L'estate sta finendo - osserva - e ancora una volta ieri i pendolari del mare hanno vissuto un'odissea sul treno Torino-Ventimiglia. Le promesse del ministro delle Infrastrutture sono state disattese. Chiediamo a lui di spiegare perché nulla sia cambiato e ai presidenti di Piemonte e Liguria di farsi finalmente sentire. I cittadini non possono pagare ancora l'inerzia di chi governa".