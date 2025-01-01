Meteo dal sapore tardo primaverile, massime a 30 gradi e pioggia

Siamo in Agosto e fa quasi fresco, l'anno scorso il 23 del mese si registravano ancora 35°C a Milano, 37°C a Firenze e 36°C a Roma e nei dintorni di Napoli. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un calo delle temperature anche al Sud, fino a valori localmente sotto la media del periodo: è una novità, in un periodo senza soluzione di continuità di caldo e di riscaldamento globale. Oltre a massime sui 29-30°C da Nord a Sud (caldo moderato), avremo dei risvegli un po' più freschi; oltre alle temperature tardo primaverili, troveremo anche gli acquazzoni improvvisi, tipici della stagione primaverile. Nelle prossime ore avremo infatti dei rovesci e dei temporali al Nord-Est e sul Basso Tirreno, in seguito sul Medio Adriatico e sul Sud peninsulare: nuvole bianche, cumuli innocui, potranno improvvisamente trasformarsi in cumulonembi scuri con rapidi temporali. In serata altri acquazzoni si formeranno sul Triveneto, mentre sul resto del Paese prevarrà un tempo più sereno. Domenica il meteo sarà più soleggiato anche se non mancheranno, specie al Nord, locali scrosci d'acqua, di stampo più primaverile che estivo: tra Piemonte e Liguria avremo anche un aumento diffuso delle nuvole, mentre al Centro-Sud il sole accompagnerà la giornata con un leggero aumento delle temperature. Vivremo dunque un weekend che ricorderà più Maggio che Agosto.