Zigzag in auto tra i banchi del mercato, paura a Verbania

Attimi di paura questa mattina a Verbania, dove, intorno alle 8.10, un'auto guidata da un uomo di circa trent'anni è entrata nell'area dove era in corso il mercato alimentare, zigzagando e finendo per incastrarsi in un banco. Nessuna persona ha riportato ferite gravi. Il guidatore, secondo le testimonianze, era visibilmente alterato ed è stato bloccato dai presenti. Sono intervenute anche la polizia locale e la polizia di Stato. "A quell'ora c'erano poche persone - osserva spiega l'assessore comunale alle attività produttive Mattia Tacchini che si trovava sul posto - ma se fosse accaduto a metà mattina sarebbe stato un grosso problema. E' stato corso un pericolo enorme". "L'auto - racconta ancora Tacchini - zigzagava, sgommava, accelerava e frenava una velocità credo tra i 20 e i 30 km all'ora. E' passata davanti a me, le sono corso dietro e come me alcuni operatori del mercato. Per fortuna, quando l'auto si è incastrata, un ragazzo senegalese che ha il banco lì è riuscito a togliergli le chiavi dell'auto". "Una volta sceso dall'auto, il ragazzo diceva di non aver fatto niente, non ha dimostrato alcuna consapevolezza della situazione. Abbiamo faticato a contenerlo, insieme agli agenti della polizia locale ho dovuto alzarlo di peso. Ci sono volute quattro o cinque persone per fermarlo". La vettura sarebbe entrata dal lato di piazza Fratelli Bandiera, avrebbe proseguito verso piazza Don Minzoni per poi rientrare da via Chiappa. "Non ho mai visto una cosa del genere - conclude l'assessore - e spero non succeda mai più. Valuteremo se prendere ulteriori misure di sicurezza per l'area del mercato".