Crisi climatica minaccia arco alpino, montagne a rischio

La crisi climatica, tra temperature sempre più calde ed eventi meteo estremi, colpisce l'arco alpino, rendendo ghiacciai e montagne sempre più fragili e instabili. Secondo l'Osservatorio Città Clima di Legambiente, nei primi sette mesi del 2025 sono stati 83 gli eventi meteo estremi registrati nelle regioni dell'arco alpino, trenta dei quali in Lombardia, la regione più colpita seguita da Veneto (18) e Piemonte (17). Proprio in Lombardia, in Valmalenco, ha fatto tappa la Carovana dei ghiacciai, la campagna di Legambiente che monitora i ghiacciai alpini in collaborazione con Cipra Italia e con la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana. Osservato speciale il ghiacciaio Ventina, in forte arretramento secondo gli esperti. La sua superficie è passata dai 2,10 km quadrati del 1957 a 1,38 km quadrati del 2022 (S. Perona, CGI). Nell'area è in atto una forte deglaciazione, cui si sovrappongono altri fenomeni di instabilità naturale, quali frane e colate detritico-torrentizie, a causa delle forti precipitazioni piovose che sempre più frequentemente si verificano in alta quota. "Il Ventina ci ricorda quanto la montagna stia diventando, insieme ai ghiacciai, più fragile e instabile - spiega Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di Cipra Italia - Bisogna quindi viverla con maggiore consapevolezza e adottare comportamenti di adattamento e rispetto". "Il ghiacciaio della Ventina - aggiungono Marco Giardino, vicepresidente Fondazione Glaciologica Italiana e docente Università di Torino, e Mattia Gussoni del Servizio Glaciologico Lombardo e meteorologo di Ilmeteo.it - ha avuto un arretramento di 400 metri negli ultimi dieci anni, un tasso di regresso così importante che non ha precedenti dal 1895 ad oggi. Il suo monitoraggio offrirà importanti indicazioni per gestire i problemi connessi alla deglaciazione". La tappa di Carovana dei ghiacciai sulla Ventina, la prima in Italia dopo quella in Svizzera dei giorni scorsi, è stata anche l'occasione per trattare il tema dei rifiuti con un'attività di Clean Up insieme a Puliamo il Mondo. Lungo il sentiero che porta al ghiacciaio sono stati raccolti diversi rifiuti: plastica, tappi, mozziconi di sigaretta, fazzoletti di carta e persino un catetere, un tubetto di crema solare e dei calzini. Dopo la tappa in Lombardia, Carovana dei ghiacciai 2025, che punta a monitorare lo stato di salute dei ghiacciai alpini, proseguirà il suo viaggio lungo l'arco alpino in Alto Adige sul ghiacciaio Ortles - Cevedale (dal 23 al 26 agosto), in Germania sul ghiaccio Zugspitze (dal 26 al 29 agosto), e in Piemonte sui ghiacciai della Bessanese e della Ciamarella (dal 30 agosto al 2 settembre).