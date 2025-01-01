Carceri: Osapp, servono 7.000 mila agenti in più

Nelle carceri servirebbero "con la massima urgenza almeno 7.000 unità in più di polizia penitenziaria per pensionamenti, burnout, aggressioni e nuovi posti detentivi" in una realtà in cui, comunque, il personale continua a "lavorare in condizioni da inizio del Novecento senza tecnologia né innovazione". E' quanto afferma il sindacato autonomo Osapp per voce del suo segretario generale, Leo Beneduci, secondo il quale "è paradossale e vergognoso che mentre il Governo e il Commissario Straordinario stanziano oltre 45 milioni di euro per nuovi padiglioni modulari nelle carceri, chi opera quotidianamente a contatto con i peggiori criminali continui a lavorare in condizioni da inizio '900, senza tecnologia né innovazione". "Oggi - osserva Beneduci - gli agenti di Polizia Penitenziaria sono ancora costretti ad effettuare il conteggio dei detenuti presenti nelle celle con carta e matita, a verificare l'integrità delle inferriate battendole con aste di ferro, a portarsi dietro pesanti mazzi di chiavi per aprire e chiudere cancelli. Addirittura In molte sedi penitenziarie mancano telefoni cordless e sistemi di allarme individuali per segnalare le continue emergenze: una realtà medievale indegna di un Paese civilizzato". Sempre secondo Beneduci "ai nuovi padiglioni dovrebbero corrispondere assunzioni aggiuntive immediate di Polizia Penitenziaria, ma per acquisire nuovi agenti occorre iniziare ad agire almeno 36 mesi prima, tra rilevazione delle carenze e delle necessità, autorizzazioni, concorsi e formazione". "È necessario - aggiunge l'esponente sindacale - incrementare e velocizzare drasticamente queste procedure perché le assunzioni servono non solo per sostituire i pensionamenti, ma anche per coprire le assenze che il carcere determina ogni giorno, per infortuni fisici e psicologici causati dalle continue aggressioni, oltre che per compensare le necessità legate all'aumento dei posti detentivi. Si parla, infatti, di creare 10-15.000 posti detentivi aggiuntivi, ma senza almeno 7.000 unità in più di personale, questa operazione appare più un business economico che una vera soluzione al dissesto organizzativo-funzionale del sistema penitenziario italiano".