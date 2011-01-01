SACRO & PROFANO

"Segni dei tempi" nella Chiesa: drag queen in processione e Padri del Verbo cacciati

Per i progressisti il mantra evergreen di Pellegrino. L'ex priore di Bose Bianchi richiama il nuovo Pontefice a rilanciare il percorso sinodale avviato da Bergoglio e denuncia vescovi e clero ostili al confronto. Liturgie annacquate e spettacoli arcobaleno

Si è rifatto vivo in questi giorni l’ex priore di Bose, Enzo Bianchi, invitando il nuovo papa Leone XIV, a riprendere con lena il cammino sinodale interrotto per la morte di Francesco, il quale, secondo Bianchi, con spericolata similitudine, “venne fra i suoi, ma i suoi non l’hanno compreso”. Dopo un elogio delle famose “Tracce per la fase attuativa” del Sinodo che si chiuderà solo nel 2028, il priore passa alla fase autocritica non priva di realismo: “Più del 40% delle Chiese locali non ha partecipato finora al cammino sinodale, e una significativa percentuale di presbiteri non ha trasmesso alla parrocchia e alla comunità che il Sinodo era in corso, e che era necessario il loro contributo”, mentre molte “finiscono per essere determinate da scenari teatrali, da trovate di tipo psicologico-terapeutico, si dimentica ciò che è veramente necessario”.

Il priore mette però anche il dito nella piaga: “Non bastano le belle parole. Dobbiamo ammetterlo: ci sono presbiteri e laici che non vogliono neppure sentir parlare di sinodalità, questa parola che quando risuona ricorda loro solo l’ipocrisia: vescovi che parlano di sinodalità e poi non conoscono e non consultano per le scelte i loro presbiteri; vescovi che comunicano per telefono le nomine di un presbitero a parroco o il suo spostamento… Vescovi, presbiteri e superiori monastici che radunano assemblee, fanno parlare tutti, ma poi decidono senza tener conto di ciò che hanno udito o arrivano a punire chi li ha contraddetti. Questa è sinodalità?”.

Il pensiero non può non andare alla cacciata del Padri del Verbo Incarnato dalle parrocchie torinesi di Maria Madre della Chiesa in via Baltimora e del beato Pier Giorgio Frassati di via Pietro Cossa dove nonostante le centinaia di firme e le richieste di incontro, l’arcivescovo Roberto Repole è stato irremovibile e non ha dato spiegazioni plausibili e ragionevoli. Evidentemente, i padri del Verbo Incarnato vanno bene sotto le bombe a Gaza City ma non a Torino dove la loro ortodossia dava fastidio a qualcuno.

***

Il blog progressista Settimana News ripropone la famosa intervista che il cardinale Michele Pellegrino rilasciò a Il Regno nel 1981 in cui mette va in evidenza quei “segni dei tempi” che la Chiesa non sapeva cogliere rimanendo in ritardo sulla modernità. Secondo il porporato essa avrebbe una grave incapacità di comprensione dei tempi moderni e continuasse a mancare, nel suo operato, un che di arcaico, di quante attese fossero state disattese, di quante paure abbiano avuto il sopravvento e di come fosse in atto nella Chiesa un “movimento di involuzione”. La sua sordità riguarda innanzitutto l’ordinazione sacerdotale di uomini sposati, una maggiore libertà in merito alla riduzione dei preti alla Stato laicale, la sessualità, il ruolo della donna nella Chiesa, l’ecumenismo e una liturgia più creativa ecc.

Appare oggi incredibile come dopo quarantacinque anni, quasi mezzo secolo, il ritornello sia sempre lo stesso. Da Pellegrino a Luigi Bettazzi e ai loro ultimi epigoni, gli unici dati dogmaticamente perenni e sempre uguali a se stessi sono i “segni dei tempi” ma solo quello che aggradano alla sinistra ecclesiale però, tutti gli altri, compresi i seminaristi che, nei loro sparuti numeri, sono in tanti a dimostrare interesse per il Vetus Ordo, sono “errori del sistema”, come un ex vescovo ausiliare di Torino definì i famosi ordinati nel 2013. Evidentemente, per certi preti sessantottini ottantenni, così come per certi vescovi autocrati, lo Spirito Santo parla solo a loro, e solo per dirgli quello che pensavano già da prima che la terza Persona della SS. Trinità si rivolgesse a loro.

***

Ancora una volta la diocesi di Modena-Carpi guidata da monsignor Erio Castellucci, grande amico e sodale del cardinale Repole, dopo la mostra blasfema della Madonna in chiesa dello scorso anno, sta continuando a far parlare di sé. Il programma descritto sul sito della diocesi e della parrocchia di Rovereto sulla Secchia prevede, per la festa annuale di San Luigi Gonzaga, il patrono della purezza e della castità, dopo la processione presieduta dal vescovo con il simulacro del Santo, l’esibizione degli artisti travestiti per la causa Lgbt: le variopinte Drag Queen. Dopo le proteste di alcuni fedeli, l’esibizione è stata sostituita con la festa del gnocco fritto e la diocesi ha emesso un comunicato in cui si guarda però bene dal prendere posizione verso quello che si può benignamente definire come l’annacquamento del messaggio cristiano di una Chiesa al traino del mondo che prima scende in strada con il Santo e poi si va tutti a cantare in piazza I Will Survive. Fabrizio De André era stato profeta: “E con la Vergine in prima fila e Bocca di rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l’amore sacro e l’amor profano”.