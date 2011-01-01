Arrestato da polizia commercialista di Asti

Un imprenditore di Asti, ex patron di una compagine sportiva locale, è stato arrestato dalla polizia su un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Novara: deve scontare una pena quantificata in 5 anni e 11 mesi di reclusione per effetto in un cumulo di diverse condanne passate in giudicato. Nel giugno del 2022 all'uomo era stata imposta la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nella provincia; il provvedimento era stato sospeso lo scorso luglio. Per reati fiscali commessi ad Asti fra il 2013 e il 2017, quando svolgeva l'attività di commercialista l'uomo aveva riportato delle condanne; a queste si è aggiunta un'ultima pronuncia del tribunale di Novara, confermata in appello, per trasferimento di valori.