Immobiliare: +3,1% a 137mila euro importo medio mutuo

Aumenta l’importo medio richiesto per un mutuo in Italia; secondo l’analisi congiunta di Facile.it e Mutui.it, nel corso dei primi sei mesi dell’anno chi ha presentato domanda di finanziamento ha puntato ad ottenere, in media, 137.315 euro, valore in aumento del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. In lieve aumento anche il peso percentuale delle surroghe, che nei primi sei mesi del 2025 hanno rappresentato più di un quarto della richiesta totale (28%). L’importo richiesto non è l’unico parametro ad aumentare: crescono anche il valore medio degli immobili oggetto di mutuo, arrivato a 208.405 euro (+1%), la durata del piano di ammortamento, passato da 24 a 25 anni e l’Ltv medio, vale a dire il rapporto tra valore del mutuo e dell’immobile, che ha raggiunto il 72%.