"Attenti zanzare" il cartello di Giovanni Storti nel Monferrato

La scritta rossa 'Attenti alle zanzare' con tanto di disegno. E' il cartello bianco che ha appeso alla cancellata di casa Giovanni Storti, attore e comico del trio Aldo-Giovanni-Giacomo, cittadino onorario di Vignale Monferrato (Alessandria). Con l'ironia che lo contraddistingue, in un breve video postato sui social, avvisa della presenza non di cani o di eventuali impianti di videosorveglianza, ma del fastidioso insetto. Da evitare le 'punture' del piccolo ma molesto animale. "Di solito sui cancelli delle proprietà ci sono dei cartelli che ci raccontano: 'divieto d'accesso', 'attenti ai cani', 'area videosorvagliata', 'attenzione pericolo' addirittura. Noi che siamo qui nel Monferrato abbiamo messo sul cancello un altro cartello, un cartello quasi di pericolo" dice mostrando il cartello contro le zanzare.