Vaccini: Fregolent (Iv) rispetto per chi si sacrificò per Covid

"In piena pandemia c'era paura ovunque e i medici e gli infermieri venivano chiamati 'angeli'. Tutti volevano un vaccino per restare vivi. Oggi c'è chi, per inseguire qualche voto, si permette di ridicolizzare chi allora ha messo a rischio la propria vita. E' ingiusto e fa male soprattutto a chi ha vissuto quei giorni in prima linea". Lo scrive sui social la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent sulla scia dell'intervista rilasciata dall'infermiera simbolo della lotta alla pandemia, Martina Benedetti, a La Stampa dove ribadisce che "è folle" boicottare i vaccini ottenere consensi elettorali. "La politica - riprende Fregolent - dovrebbe avere rispetto, non trasformare il sacrificio di tanti in uno slogan da campagna elettorale. Vergognatevi!".