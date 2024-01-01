Uncem, grave Rai non trametta la Vuelta che parte in Piemonte

"È ridicolo e gravissimo che la Rai non segua e trasmetta in diretta La Vuelta con partenza in Italia, dal Piemonte" secondo l'Uncem che parla di "un fallimento del servizio pubblico". "Gli investimenti fatti dall'Italia e in particolare del Piemonte per l'evento - spiega l'Unione nazionale Comuni montani - richiederebbero una scontata copertura televisiva, quasi banale dirlo. Ma non è così. Ci rimettiamo tutti, Istituzioni, pubblico, Ciclismo. Grave la Rai sia altrove".