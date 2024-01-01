Salvati nella notte 2 escursionisti bloccati sul Bric di Mezzodì

Due escursionisti che erano bloccati a 2750 metri di altitudine lungo la cresta del Bric di Mezzodì sono stati salvati questa notte dal soccorso alpino della Guardia di finanza. L'allarme è scattato intorno alle 22 quando i due, che erano partiti al mattino per salire sul Bric di Mezzodì non sono rientrate. Subito le squadre hanno iniziato a ripercorrere la loro strada. Intorno alle 2, in considerazione anche dell'abbassarsi delle temperature, si è alzato in volo l'Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che ha localizzato i due escursionisti, poi recuperati con il verricello in leggero stato di ipotermia.