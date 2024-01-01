LA SACRA RUOTA

Stellantis nella rete del Dragone, fa gola il socio cinese di Elkann

L'interesse del colosso statale Faw per Leapmotor, partner del gruppo italo-francese, rischia di scombinare i piani diplomatici del rampollo Agnelli, soprattutto verso Trump. Anche perché non si tratterebbe di una mera operazione finanziaria

Stellantis, con il suo quasi 21% di Leapmotor, osserva con attenzione il rapido sviluppo della start-up cinese nel settore dei veicoli elettrici. La società, già partner strategico del gruppo italo-francese per il mercato europeo, ha registrato risultati finanziari eccezionali nel primo semestre 2025, confermando la propria capacità di competere in un mercato Ev altamente competitivo. Ora che ha attirato l’interesse di Faw Group, il colosso statale cinese dell’automotive, che secondo quanto riportato da Cailian Press e rilanciato da MF-Milano Finanza si prepara a entrare nel capitale con circa il 10% delle azioni, il dossier assume non più solo una valenza industriale.

L’obiettivo non è solo finanziario: Faw punta a diventare un azionista strategico, creando sinergie lungo l’intera filiera dei veicoli elettrici, dalla ricerca e sviluppo alla produzione e alla distribuzione internazionale. L’operazione è in fase di valutazione da parte degli organi interni del gruppo statale. Uno scenario che, ovviamente, potrebbe creare più di un problema per John Elkann mettendo qualche ostacolo ai piani diplomatici in particolare con l’inquilino della Casa Bianca. Donald Trump, al momento rabbonito con blandizie e mettendo mano al portafoglio, potrebbe non gradire (eufemismo). Chissà.

Il quadro di riferimento è il memorandum d’intesa firmato il 3 marzo scorso, che prevedeva due direttrici principali: sviluppo congiunto di veicoli a nuova energia e componentistica per aumentare la competitività, e possibile integrazione sul piano del capitale per rafforzare la catena industriale. Solo venti giorni dopo la firma, Leapmotor ha vinto la gara elettronica indetta da Faw per la co-progettazione del modello Hongqi G117, destinato al marchio premium del gruppo cinese. Il primo veicolo sviluppato in collaborazione dovrebbe arrivare sui mercati esteri nella seconda metà del 2026, sfruttando la rete globale di Faw.

I numeri confermano il momento d’oro di Leapmotor: nei primi sei mesi del 2025, l’azienda ha registrato ricavi per 24,25 miliardi di yuan (3,37 miliardi di dollari), in crescita del 174% rispetto al primo semestre 2024. La marginalità lorda è salita al 14,1% (contro l’1,1% dello stesso periodo del 2024), e la start-up ha chiuso per la prima volta in utile, con 30 milioni di yuan (4,17 milioni di dollari). Il profitto semestrale ha raggiunto 33 milioni di yuan (quasi 4 milioni di euro), dopo una perdita di 2,2 miliardi di yuan nello stesso periodo del 2024, e le vendite previste per il 2025 superano le 500.000 unità.

Per Faw, l’ingresso nel capitale di Leapmotor rappresenta l’opportunità di consolidare la propria posizione nell’elettrico, beneficiando della tecnologia e del know-how della start-up. Per Stellantis, con la sua partecipazione strategica, la presenza di un partner statale di peso può rafforzare la credibilità industriale del progetto e aprire nuove possibilità di espansione internazionale ma anche essere fonte di grattacapi. Dentro Stellantis, Elkann e il neo Ceo Antonio Filosa controllano ogni mossa. Fonti interne descrivono riunioni serrate tra il management europeo, con la discussione costante su come bilanciare i vantaggi tecnologici e la presenza internazionale offerti da Faw, senza compromettere il controllo industriale della start-up. Alcuni dirigenti spingono per un’apertura rapida verso il partner cinese; altri consigliano prudenza, soprattutto alla luce della strategia europea di Stellantis.

Faw, fondata negli anni ’50 e seconda tra le “cinque sorelle” dell’auto cinese, ha una lunga storia di joint venture con Volkswagen, Toyota e General Motors e fatturati miliardari. La sua strategia con Leapmotor è chiara: entrare come socio industriale per consolidare la propria posizione nell’elettrico e beneficiare del know-how della start-up. Sul fronte europeo, Leapmotor continua a espandere la propria presenza: la city car T03 e il Suv B10, 100% elettrici, sono già in vendita, il Suv C10 ibrido plug-in e la berlina C05, in arrivo al Salone di Monaco, completano il piano di espansione.

Nei prossimi mesi si deciderà chi guiderà realmente Leapmotor sul mercato europeo: il gruppo Stellantis mantiene il timone, ma l’ingresso strategico di Faw aggiunge una variabile importante, che Elkann e Filosa dovranno gestire con attenzione millimetrica.