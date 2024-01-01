Fugge dopo incidente con auto rubata in Svizzera, denunciato

La polizia locale di Nole, nel Torinese, ha individuato e denunciato il responsabile di un incidente stradale che si è dato alla fuga dopo il sinistro. Lo schianto si è verificato lo scorso 12 agosto sulla provinciale 2. Attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile identificare la vettura, che ha la targa elvetica. Contattato il Centro di Cooperazione di Polizia Doganale di Chiasso, gli agenti hanno scoperto che il veicolo era stato rubato qualche giorno prima in Svizzera: le indagini hanno consentito di individuare il conducente, un uomo residente in zona già noto alle forze dell'ordine, il quale ha ammesso i fatti.