Sindaco del Vco su attacchi lupi, servono provvedimenti

10:54 Lunedì 25 Agosto 2025

Nei giorni scorsi due lupi hanno attaccato un gregge dell'allevatore Antonio Pettinaroli all'alpe Geccio, in val Vigezzo nel territorio comunale di Santa Maria Maggiore (Verbano-Cusio-Ossola). L'intervento dell'allevatore ha evitato la predazione "ma - osserva il sindaco, Claudio Cottini - il fatto suscita allarme" perché "l'attacco è avvenuto in pieno giorno mentre il gregge era custodito". Secondo Cottini, "le azioni del lupo, per nulla intimorito dalla presenza dell'uomo, sono sempre più aggressive". "Il fatto - conclude il primo cittadino - fa tornare nuovamente alla ribalta il tema dell'urgenza: Stato e Regioni adottino a breve i provvedimenti previsti dal parlamento europeo che lo scorso maggio ha approvato la modifica dello status di protezione del lupo da strettamente protetto a protetto. La pronuncia dovrà favorire interventi di selezione controllata: è giunto il momento di attuare con urgenza provvedimenti efficaci".

