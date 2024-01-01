Sindaco del Vco su attacchi lupi, servono provvedimenti

Nei giorni scorsi due lupi hanno attaccato un gregge dell'allevatore Antonio Pettinaroli all'alpe Geccio, in val Vigezzo nel territorio comunale di Santa Maria Maggiore (Verbano-Cusio-Ossola). L'intervento dell'allevatore ha evitato la predazione "ma - osserva il sindaco, Claudio Cottini - il fatto suscita allarme" perché "l'attacco è avvenuto in pieno giorno mentre il gregge era custodito". Secondo Cottini, "le azioni del lupo, per nulla intimorito dalla presenza dell'uomo, sono sempre più aggressive". "Il fatto - conclude il primo cittadino - fa tornare nuovamente alla ribalta il tema dell'urgenza: Stato e Regioni adottino a breve i provvedimenti previsti dal parlamento europeo che lo scorso maggio ha approvato la modifica dello status di protezione del lupo da strettamente protetto a protetto. La pronuncia dovrà favorire interventi di selezione controllata: è giunto il momento di attuare con urgenza provvedimenti efficaci".