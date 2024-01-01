Sicurezza urbana, ad Asti 32 denunce e 4 arresti

Circa 1.600 persone identificate e 32 denunciate, quattro arresti, tre espulsioni. Questo l'esito dei controlli in materia di sicurezza urbana svolti nei primi venti giorni di agosto dalla Questura di Asti. Le attività sono state potenziate dato il periodo di maggiore mobilità e presenze di turisti. Sono state impiegate più di cento volanti, con 54 posti di controllo, 60 presidi di sicurezza alla stazione ferroviaria e tredici a bordo treni. Quanto all'attività amministrativa, sono state acquisite 250 pratiche di permesso di soggiorno, consegnati 150 permessi e validate quasi 700. Le pratiche per il rilascio del passaporto sono state 350 e ne sono stati consegnati 270.