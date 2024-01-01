Sacchetto (FdI), istituire giornata del lavoratore autonomo

L'istituzione di una giornata regionale del lavoratore autonomo in Piemonte è la richiesta contenuta in una proposta di legge presentata come primo firmatario dal consigliere Claudio Sacchetto (FdI). "L'obiettivo - spiega Sacchetto - è riconoscere il valore storico, culturale ed economico dei lavoratori autonomi e di promuovere il loro contributo nella società e nell'economia". La legge, presentata insieme a tutto il gruppo consiliare di Fdi, prevede campagne di promozione e sensibilizzazione sul ruolo dei lavoratori autonomi, anche in collaborazione con Unioncamere e le organizzazioni locali di categoria. Un esempio è l'organizzazione di un convegno annuale su tematiche attuali inerenti al lavoro autonomo e iniziative dedicate a uno o più personaggi piemontesi che si sono distinti nell'imprenditoria, nell'agricoltura, nel commercio e, più in generale, nella libera professione. La "giornata", come informa un comunicato, cade in concomitanza con la ricorrenza di San Giuseppe, patrono dei lavoratori e degli artigiani, ed celebrata il 19 marzo durante la seduta del Consiglio regionale oppure, se quel giorno non è calendarizzata, nella prima seduta utile successiva.