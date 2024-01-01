Da Regione Piemonte 5 milioni per gli studenti con disabilità

La Regione Piemonte ha stanziato cinque milioni di euro, destinati alle Province e alla Città Metropolitana di Torino, da utilizzare per garantire l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità delle scuole superiori per l'anno 2025. La vicepresidente della Regione, Elena Chiorino, afferma che l'iniziativa "testimonia come il Piemonte non lasci indietro nessuno e abbia ben chiaro che il diritto allo studio non è uno slogan, ma un dovere costituzionale". I fondi si affiancano agli oltre 8 milioni di euro già attribuiti dal Governo Nazionale tramite il Fondo unico per l'inclusione, rafforzando così gli interventi già previsti per sostenere alunni con disabilità fisiche, sensoriali o con bisogni educativi speciali. Le risorse potranno essere utilizzate per attivare interventi personalizzati, sia individuali che di gruppo, sulla base delle reali necessità segnalate da scuole e territori. Il provvedimento rientra nel quadro dell'Atto di indirizzo per il diritto allo studio approvato dal Consiglio Regionale e prevede che le Province e la Città Metropolitana elaborino piani provinciali di intervento calibrati sulle esigenze locali.