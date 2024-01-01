Napoli (Azione), furto bici Vuelta brutta figura per Torino

"Pessimo biglietto e brutta figura per Torino il furto di biciclette della Vuelta. Il secondo in pochi giorni perché anche un dirigente della corsa era stato derubato del suo pc e di una bicicletta del valore di 15 mila euro. La città onorata come luogo di partenza della grande classica spagnola non ha saputo essere all'altezza delle aspettative": E' quanto dichiara Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "Le indagini - aggiunge - accerteranno le modalità e, si spera, porteranno all'arresto dei delinquenti entrati in possesso di bici per un valore di centinaia di migliaia di euro. Agli organizzatori e agli atleti va la solidarietà mia personale e dei torinesi, persone sempre accoglienti e ospitali. Peccato aver guastato una festa dello sport con episodi tanto deplorevoli".