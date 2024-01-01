Montagna: da Regione un milione per recupero dei terrazzamenti

La Regione Piemonte ha stanziato un milione e 80 mila euro per il recupero dei terrazzamenti di montagna abbandonati o in dissesto. L'obiettivo è triplice: tutela del paesaggio e dei suoi tratti tradizionali, rilancio della produzione agricola sui pendii montani e prevenzione del dissesto idrogeologico. Potranno accedere ai finanziamenti Comuni montani, consorzi, imprese agricole e associazioni. Sono previsti contributi fino al 90% delle spese ammissibili, per interventi compresi tra un minimo di 40mila e un massimo di 150mila euro. "I terrazzamenti - spiega una nota della Regione - non sono semplici muretti di pietra, ma vere e proprie opere di ingegneria rurale che hanno permesso per secoli all'uomo di coltivare anche in condizioni difficili. Oltre a raccontare secoli di lavoro e cultura contadina svolgono un ruolo fondamentale come barriere naturali contro frane e alluvioni, fenomeni purtroppo sempre più frequenti con i cambiamenti climatici. Molti di questi muretti, però, sono in uno stato di dissesto o addirittura completo abbandono. Da qui l'idea di ristrutturarli e valorizzarli". «I terrazzamenti - osserva l'assessore regionale allo sviluppo e promozione della montagna, Marco Gallo - non sono solo memoria, ma futuro. Ogni pietra racconta la storia delle nostre comunità montane e al tempo stesso garantisce sicurezza e nuove opportunità economiche. Con questo investimento, che verrà avviato nel mese di settembre, trasformiamo un patrimonio a rischio di scomparsa in una risorsa viva, che crea lavoro, che può attirare turismo esperienziale e soprattutto che protegge il territorio. È un esempio concreto di come la tradizione possa diventare innovazione sostenibile».