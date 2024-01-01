Figli con doppia maternità, prima registrazione a Cuneo

Negli uffici dello stato civile del comune di Cuneo sono stati registrati i primi due atti di riconoscimento successivo alla nascita per figli di una coppia omogenitoriale, formata da due donne. I due bimbi hanno rispettivamente 3 anni e pochi mesi. Le due signore avevano già in passato chiesto di poter vedere riconosciuta la filiazione anche per la madre intenzionale. In base alle norme in vigore il ministero degli Interni non autorizzava i comuni a procedere. La sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio scorso ha reso quindi possibile il procedere con l'atto formale di riconoscimento da parte della madre intenzionale dei figli della madre biologica, concepiti con tecniche di procreazione medicalmente assistita all'estero. "Questi due bambini - dichiarano la sindaca Patrizia Manassero e l'assessore per le pari opportunità Cristina Clerico - hanno finalmente potuto vedere riconosciuta la propria famiglia per quella che è. Cuneo, come sta avvenendo in tante altre città italiane in queste settimane, può finalmente porre rimedio a una discriminazione e a un'esclusione ingiusta a cui erano costretti alcuni piccoli, e riconoscere entrambe le madri sin dalla nascita del loro cucciolo. Non è un mero atto amministrativo: è espressione di uno Stato che finalmente riconosce e dà garanzia di pari diritti per questi bambini. Un passo avanti importantissimo".