64enne torinese precipita in un dirupo e muore durante un'escursione

Durante un'escursione nel Maceratese su un sentiero di montagna piuttosto esposto sul Pizzo Berro in territorio di Ussita, una 64enne torinese è precipitata per circa 35 metri ed è deceduta. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 mentre la vittima era in compagna del marito medico e di altri due escursionisti che non hanno invece subito alcuna conseguenza. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero Drago 54 da Pescara per recuperare il corpo senza vita della donna e il Soccorso alpino che ha assistito e riportato a valle gli altri escursionisti. (